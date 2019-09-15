Rize'de Lise Kavşağı halkı tedirgin ediyor

Rize’nin Pazar ilçesinde Lise Kavşağı olarak bilinen kavşakta sürekli meydana gelen kazalar bölge halkını tedirgin ederken tepkilere de neden oluyor. Pazar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Yüksel, Rize’de meydana gelen trafik kazalarında Pazar Lise Kavşağı’nın başı çektiğini dile getirdi.

'HİÇBİR SONUÇ BULAMADIK'



Yetkili mercilere uyarıların yapıldığını ve bir önlem alınması gerektiğini dile getiren Başkan Yüksel “Trafik kazalarının oranına baktığınızda Rize’de en çok kaza oranı burada gözüküyor. Biz de buraya geçmişte siyah çelenk bıraktık ve şoförler odası olarak amacımız yetkililere, karayollarına sesimizi duyurmaktı. Fakat o günden bugüne kadar hiçbir sonuç bulamadık. Mesela Fırtına Vadisi’nde bir viyadük var araçların altından geçtiği, bizde öyle bir şey istiyoruz. Bunun Çayeli ve Rize’de örneği var. Pazar çok eski bir ilçe, neden Pazar’da olmasın. Pazar bunu hak etmiyor, şu bölgeye baktığımızda çok karışık bir yer, her yerden araç geçiyor” dedi.

'BU YOL DİREK AHİRETE ÇIKIYOR'



Kavşağı ölüm noktası ve ahiret kavşağı olarak adlandırdıklarını dile getiren Yüksel “Burası ölüm noktası bir kavşak. Burada birisi ölürse bunun sorumlusu biz değiliz. İnsanlar ölmesin, maddi kaza da kötüdür, milli servette gidiyor. Böyle bir alan var mı, koca bir alan nereden araba geldi, nereye araba gitti belli değil. Bu yol tabuta çıkıyor, tabuta koyacaksın doğru mezara. Kimse mezara gitmesin, anneler, bacılar ağlamasın. Bu yol direk ahirete çıkıyor, buradaki kazalar direk ahirete çıkıyor diyoruz biz” şeklinde konuştu.