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Rize'deki kar festivali kazalarla başladı: 25 yaralı

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YAŞAM  | 26.01.2019 21:55 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda 12'nci Kar Festivali, yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıkarken, diğer yandan şambrel, branda ve naylonlarla kaymaya çalışanlardan 25 kişi yaralandı.

Şenliğe, Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ile Rize'nin yanı sıra Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'den gelen yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

25 KİŞİ YARALANDI

Festival ateşinin yakılması ile başlayan etkinliklerde, katılımcılar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı. Okulların da yarıyıl tatilinde olması nedeniyle hafta sonu ziyaretçiler Ayder Yaylası'na akın etti.
Yaylada bazı kişiler kar üstünde gezinti yaptı, alanda kurulan salıncaklarda sallandı, bazıları da kar topu oynadı, kar üstünde yaktıkları ateşte ısınmaya çalıştı. Birçok kişi de fotoğraf çekip, selfie yaptı.
Festivalde otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaparken düşerek yaralananların sayısının 25 olduğu belirtildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Süleyman Kepenek, kontrolsüz kayarken düşen ve yaralanan 25 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını açıkladı. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
rize kar festivali

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