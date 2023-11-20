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Rize merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

20.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Rize merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sitelerinde evde paketleme işi yapılarak para kazanılacağı şeklindeki ilanlarla ulaştıkları kişilerin hesaplarındaki parayı, çeşitli bahanelerle kendi hesaplarına transfer ettirerek "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Rize'nin yanı sıra İzmir ve İstanbul'da çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 4 kişi, ardından Batman'da da 2 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Rize Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ç, A.O.D, B.T. ve R.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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polis Gözaltı Rize nitelikli dolandırıcılık

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