Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da 816 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

RİZE (AA) - Rize, Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar nedeniyle 816 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla merkezde 45, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 1, Derepazı'nda 8, Fındıklı'da 12, Güneysu'da 21, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 6, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 23 olmak üzere 214 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 137 personel ve 63 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Merkez ve ilçelerde de belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerince temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

- Ordu

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 79 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapalı 79 mahalle yolunun açılması için de çalışmalara devam ediyor.

- Trabzon

Trabzon'un yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar nedeniyle il genelinde 85 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesince 250 ekip ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışma yapılıyor.

- Giresun

Giresun Valiliği'nden alınan bilgiye göre, merkezde 51, Alucra'da 29, Bulancak'ta 51, Çamoluk'ta 20, Çanakçı'da 15, Dereli'de 34, Doğankent'te 8, Espiye'de 26, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 37, Piraziz'de 11, Şebinkarahisar'da 5, Tirebolu'da 44 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplamda 438 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

