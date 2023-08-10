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Rize Valiliği’ne İhsan Selim Baydaş atandı

10.08.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne 57 ilin valisi değişirken Rize Valiliği’ne Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş atandı.

Rize Valiliği’ne İhsan Selim Baydaş atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak 57 ilin valisi değişirken, 16 vali ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı. Kararnameye göre bir önceki kararname ile Kahramanmaraş Valiliği’ne atanan Kemal Çeber’in yerine Rize Valiliği’ne Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş atandı. 02 Kasım 2018 tarihinden bu yana Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Baydaş, 2014-2017 yılları arasında Cumhurbaşanı Erdoğan’ın ana baba ocağı Rize’nin Güneysu İlçesi Kaymakamlığı görevini yürütmüştü.

İHSAN SELİM BAYDAŞ KİMDİR?

1981 yılında Malatya’da doğan İhsan Selim Baydaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 2003 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılında açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Ağustos 2006 tarihinde ÇOMÜ’den mezun ilk kaymakam olarak Yozgat Kaymakam Adaylığı ile Mülki İdare Amirliğine başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Florida Eyaletinin Orlando kentinde bulunan University Of Central Florida’da 1 yıl süreyle dil eğitimi ve ‘Kriz Yönetiminde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim’ alanında çalışmalarda bulunan Baydaş, 93. Dönem Kaymakamlık kursunu ikincilikle tamamlayarak göreve başladığı Çeltikçi Kaymakamlığında, eş zamanlı olarak Burdur Vali Yardımcılığına vekalet etti.
2013-2014 yıllarında Elazığ Vali Yardımcılığı, 2014-2017 yılları arasında Rize Güneysu Kaymakamlığı görevinde bulundu. 2017-2018 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Daire Başkan vekilliği yapan Baydaş, 02.11.2018 tarihinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına atandı. Baydaş evli ve 3 çocuk babasıdır.

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