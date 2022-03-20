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Rize ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli

20.03.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeli

RİZE (AA) - Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

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