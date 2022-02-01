Rize'de 292 şişe sahte içki ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de evinin deposunda 292 şişe sahte içki bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evin deposunda yaptıkları aramada, 247 şişe sahte rakı ile 45 şişe sahte viski ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

