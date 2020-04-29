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Rize'de 4 mahallede uygulanan karantina sona erdi

RİZE HABERLERİ  | 29.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Rize'de 4 mahallede uygulanan karantina sona erdi

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde 4 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina yasağı kaldırıldı.

Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Merkez Medrese, Aksu, Yukarı Tatlısu ve Aşağı Tatlısu Mahallelerinde 15 Nisan'da başlayan karantina tedbirinin, yeni bir vakaya rastlanılmaması ve mücadelede vatandaşların azami iş birliği ve uyumuyla başarılı olunduğu düşünülerek bugün itibarıyla kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu süreçte hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla vatandaşların yaşamsal kolaylıklarını sağlayan, aynı zamanda da sosyal izolasyon sürecinin tüm gereklerini bünyesinde barındıran tedbirleri içeren koruyucu izolasyon tedbirine devam edileceği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda vatandaşların sosyal mesafeye, kişisel hijyene ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, karantina sürecinde, kamu kurumlarına yardımlarını ve iş birliğini esirgemeyen vatandaşlara, Kalkandere Belediyesine, emniyet ve jandarma kuvvetlerine, sağlık çalışanları ve muhtarlara teşekkür edildi.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen bu zahmetli süre zarfında yapılan sağlık taramaları sonucu hastalığın seyrinde artış görülmemesi ve iyileşmelerin olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Karantina sürecinde emek sarf eden herkese teşekkür eden Yıldırım, bundan sonra da gereken hassasiyetin gösterilmesini, izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalkandere Kovid-19 Rize

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