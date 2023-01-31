YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

31.01.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de vatandaşlar, evlerinin önüne gelen tilkiyi etle besledi.

Şehrin yüksek kesimlerinde karın etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan hayvanlar zaman zaman yaylalara indi.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda aç kalan tilki, evlerin önüne gelerek yiyecek aradı. Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi.

Yayla sakinlerinden İsa Güzel, tilkiyi yemek yerken cep telefonuyla görüntüledi.

Güzel'in tilkiye, "Tilki kardeş, aslanım benim, tosunum benim." diye seslendiği görüldü.

Karnını doyuran tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdıRize'de yüksek kesimlere kar yağdı
Anahtar Kelimeler:
Rize Anzer Yaylası

Rize Namaz Vakitleri 1 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:36
İkindi
15:16
Akşam
17:41
Yatsı
19:03
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.