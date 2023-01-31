Rize'de aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Şehrin yüksek kesimlerinde karın etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan hayvanlar zaman zaman yaylalara indi.

İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda aç kalan tilki, evlerin önüne gelerek yiyecek aradı. Durumu fark eden vatandaşlar, tilkiyi etle besledi.

Yayla sakinlerinden İsa Güzel, tilkiyi yemek yerken cep telefonuyla görüntüledi.

Güzel'in tilkiye, "Tilki kardeş, aslanım benim, tosunum benim." diye seslendiği görüldü.

Karnını doyuran tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

