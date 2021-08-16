Rize'de çatıdan düşen kişi öldü

RİZE (AA) - Rize'de, onarmak için çıktığı binanın çatısından düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ketenli köyünde, onarmak için evinin çatısına çıkan Sezai Kar (63), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Kar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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