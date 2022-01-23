YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı

Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı

23.01.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de çukura düşen belediye aracı vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı

RİZE (AA) - Rize'de belediyenin temizlik aracı, sahil yürüyüş bandında çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Mesut Yılmaz Sahil Parkı'ndaki yürüyüş bandında Rize Belediyesine ait süpürme aracı temizlik yaptığı sırada çökme meydana geldi.

Oluşan çukura düşen temizlik aracının sürücüsü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Vinç yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi.

Belediye, çukuru kapatarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Rize'de meslek lisesi öğrencileri "bungalov" üretiyorRize'de meslek lisesi öğrencileri "bungalov" üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:01
Sabah
07:30
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:53
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.