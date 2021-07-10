Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'ın Poti şehrinde bulundu.
Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 5 gün önce serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması yapıldı. Bu sırada yetkililere, Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi ulaştı.
Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlendi.
Yazışmaların ardından Furuncu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilerek aileye teslim edilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz