YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu

Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu

10.07.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'ın Poti şehrinde bulundu.

Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 5 gün önce serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması yapıldı. Bu sırada yetkililere, Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi ulaştı.

Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlendi.

Yazışmaların ardından Furuncu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilerek aileye teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
PARTNERSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdimSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdim
Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldıCoğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Rize Gürcistan

Rize Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:52
Sabah
04:48
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:46

Rize Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cumartesi

Ergün Eczanesi
Merkez
Ergün Eczanesi
Merkez
Ergün Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Ağaoğlu'na tebrik

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İşçinin kirazların üzerine ayakkabıyla çıktığı görüntülerle ilgili gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Mardin'de Sultan Şeyhmus Külliyesinin temeli törenle atıldı

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Toyota, yeni Yaris Cross B- SUV üretimine başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.