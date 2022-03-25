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Rize'de dereye düşen karaca kurtarıldı

25.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de dereye düşen karaca kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, İkizdere Deresi'ne düştü. Karacanın derede mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine İkizdere Doğa Arama Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı.

Ekipler, ağ atarak yakaladıkları karacayı derenin kıyısına çıkarttı.

Ayağında kırık tespit edilen hayvan, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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