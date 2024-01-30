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Rize'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

AA AA
30.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Rize'nin İkizdere ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güneyce köyü Hurmalık tünellerinde S.Ç'nin kullandığı 06 DZC 037 plakalı hafriyat yüklü kamyon devrildi.

Kamyonetteki hafriyatın tünelin içine dökülmesi üzerine seyir halindeki başka bir kamyon kaya parçalarına çarparak hasar aldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle tünelin tek şeridi ulaşıma kapandı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, sürücü S.Ç'yi ayakta tedavi etti.

Jandarma personelinin güvenlik önlemi aldığı tünel içinde temizlik çalışması başlatıldı.

Bu arada, kazanın, buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Rize İkizdere hafriyat kamyonu

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