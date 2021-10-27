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Rize'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

27.10.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında, evde bulunan kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca köyü Düz mahallesinde, 69 yaşındaki Dursun Badoğlu'na ait evde yangın çıktı.

Badoğlu ile aynı evde yaşayan Kazım Aydınoğlu (77) kendi imkanları ile evden çıkmayı başardı.

Kaçkar İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile iki katlı evdeki yangın kontrol altına alındı.

Yangında, Dursun Badoğlu'nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yangın öncesinde evden bir patlama sesi geldiği, yapılan ilk incelemede mutfak tüpünün patladığı ve yangının mutfaktan çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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