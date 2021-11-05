Rize'de İHA destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de insansız hava aracı (İHA) destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında İHA destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 4 kilo 584 gram esrar, 6 kilo 598 gram sentetik bonzai, 109,9 gram metamfetamin, 3 madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 27 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız tüfek, 23 tüfek fişeği, kalem şeklinde tasarlanmış ateşli silah, 4 litre bandrolsüz içki, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 110 lira ve 1 çeyrek altın ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.T, A.A. ve İ.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, N.T'nin tutuklandığı ifade edildi.



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