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Rize'de iki dolmuşun çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

29.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iki dolmuşun çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Rize'de iki dolmuşun çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de iki şehir içi dolmuşunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.R.B. yönetimindeki 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki dolmuşta bulunan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Rize'de iki dolmuşun çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

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