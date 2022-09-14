YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

14.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iş yeri sahibi hareketsiz halde bulduğu serçeye kalp masajı yaptı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yeri sahibi, hareketsiz halde bulduğu serçeyi kalp masajı yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Ardeşen Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Enes Bayrakoğlu, bir serçenin iş yeri duvarına çarparak düştüğünü fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Bayrakoğlu, serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Enes Bayrakoğlu, gazetecilere, "Parmağımla kalp masajı yapmaya başladım. Epey mücadele verdim. Sonra kuş kendine geldi. Su verdim, elimin içine aldım. Biraz çırpınıyordu. Biraz bekledikten sonra doğaya bıraktım. O an yaşadığım sevinç ve mutluluk bambaşkaydı." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de kaybolan işçi bulunduRize'de kaybolan işçi bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü:
Ata tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyorAta tohumundan yetiştirilen "Yeşilçomlu kavunu" pazara inmeden alıcı buluyor
Anahtar Kelimeler:
Rize Ardeşen kuş

Rize Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:19
İkindi
15:50
Akşam
18:37
Yatsı
19:58
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.