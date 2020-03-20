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Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

RİZE HABERLERİ  | 20.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 1 gözaltı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö'nün adresine operasyon düzenledi.

Dedektör köpek kullanılarak gerçekleştirilen aramada, kaçak silah atölyesi ortaya çıkarıldı.

Atölyede, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, tabanca ve tüfek mühimmatı, tabanca üst kapağı, namlusu ve kalıbı, mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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kaçak silah atölyesi Rize

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