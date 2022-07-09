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Rize'de kaçan kurbanlık, sahiplerini peşinden koşturdu

09.07.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kaçan kurbanlık, sahiplerini peşinden koşturdu

RİZE (AA) - Rize'de kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde kesime götürülen bir boğa sahiplerinin elinden kaçtı.

Boğayı yakalamak için sahipleri yaklaşık bir kilometre boyunca koştu.

Bir çay bahçesine giren boğa, yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından 5 kişi tarafından sıkıştırılarak yakalandı.

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