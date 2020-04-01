YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE HABERLERİ  | 01.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolüstü köyünde, Ümit Yaşar Sağıroğlu (34) yönetimindeki 53 DY 870 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten, yaş çay bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü Sağıroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mustafa Soykan (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soykan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
PARTNER Korona bunu da yaptırdı! Korona bunu da yaptırdı!
Anahtar Kelimeler:
Rize Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Rize Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:54
Öğle
12:27
İkindi
16:00
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Rize Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Önce Saglık Eczanesi
Merkez
Yalı Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardesen
Öztürk Eczanesi
Cayeli
Halk Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Barış Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

İstanbul'daki cinayetin zanlıları Rize'de yakalandı

İstanbul'daki cinayetin zanlıları Rize'de yakalandı

Rize’de 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri

Rize’de 4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

Çaykur Genel Müdürü: İşçi Alımında Torpil Olmayacak, Çay Alımları 29 Nisan'da Başlayacak

Rize’de Kabotaj Bayramı kutlandı

Rize’de Kabotaj Bayramı kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.