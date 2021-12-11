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Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11.12.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şaban Turan yönetimindeki 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şen köyündeki köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarptıktan sonra dereye düştü.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Yaşar Turan, Çağla ve Koray Göktaş, çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi, İtfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen Halil Turan'ın cansız bedenini araçtan çıkarttı.

Turan'ın cenazesi incelemenin ardından morga, yaralılar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

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trafik kazası Rize

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