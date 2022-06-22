Rize'de kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Pekcan'ın kullandığı 31 AGL 815 plakalı kamyonet, Beyazkaya köyünde devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile Gülseren Pekcan, Melisa, Berkay ve Hüseyin Çalışır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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