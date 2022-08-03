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Rize'de kamyonun 2 otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.08.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kamyonun 2 otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

RİZE(AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Balıkçı köyünde, K.K. (37) idaresindeki 61 DC 453 plakalı kamyon, yolun sağ tarafında emniyet şeridinde park halindeki Mustafa Durmaz'ın (32) kullandığı 16 HA 971 plakalı otomobil ile Hamdi Yeşilyurt (39) yönetimindeki 53 FF 556 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Hamdi Yeşilyurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Durmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü K.K, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

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