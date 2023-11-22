YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor

Rize'de kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor

22.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kar nedeniyle kapalı 19 köy yolunda çalışma yürütülüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Güneysu'da 1 ve İkizdere'de 10 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 15 personeli, söz konusu yolların açılması için 11 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıhemşin'in yüksek rakımlı mahallelerinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyorMuş’ta ailelerin eylemi devam ediyor
Dicle Nehri’nde kaybolduğu değerlendirilen çocuk aranıyorDicle Nehri’nde kaybolduğu değerlendirilen çocuk aranıyor
Zonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendiZonguldak Adliyesi’nde kan bağışı etkinliği düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Rize kar kapalı yollar

Rize Namaz Vakitleri 22 Kasım Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:06
Öğle
12:09
İkindi
14:39
Akşam
17:02
Yatsı
18:26

Rize Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Çarşamba

Vatan eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Cayeli
Pazar eczanesi
Pazar
Kibaroğlu eczanesi
Ardesen
Bedir eczanesi
Merkez
Deniz eczanesi
Findikli
Şifa eczanesi
Kalkandere
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.