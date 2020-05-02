Rize'de karantina süresi dolan 193 kişi evlerine uğurlandı

RİZE (AA) - Ukrayna'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Rize'de karantinaya alınan 193 kişi, sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Kentte 17 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Devlet Hatun Yurdu'na yerleştirilen 193 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şakir Kurk, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafirleri 14 günün sonunda sorunsuz şekilde evlerine uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karantina altındaki vatandaşların memnuniyet içinde kentten ayrıldığını ifade eden Kurk, "Yemek ihtiyaçlarını Türk Kızılay karşıladı. 45 ayrı ile otobüslerle sevkiyatlarını AFAD ile sağlıyoruz. Sadece bir vatandaşımızın sağlık sorunları nedeniyle tedavisi devam ediyor. Bir vatandaşımızın ise karantina süresi 2 gün sonra dolacak. Sorunsuz bir süreç yaşadığımızı söyleyebiliriz." dedi.

Karantina sürecinin ardından memleketi Ardahan'a uğurlanan Mete Değirmenci ise yurtta çok rahat ettiğini belirtti.