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Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

18.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

RİZE (AA) - Rize'de 4 yaşındaki kızını apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Emine Havuz'un yargılanmasına devam edildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından 4 yaşındaki kızı Fatma Nur'u atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkında, "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Havuz, savunmasında suçlamayı reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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