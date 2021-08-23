Rize'de kontrolden çıkan otomobil fırına çarptı: 2 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DNS 180 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet veren ekmek fırınına çarptı.

Kazada, fırında çalışan Zeki Kuyumcu ve Ahmet Kaçalın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu.



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