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Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

16.07.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa A. idaresindeki 61 DV 408 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Madenli Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Çorapçı'ya (85) çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Çorapçı'nın cenazesi, Çayeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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