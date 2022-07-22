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Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

22.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Yaylacılar köyünde Ö.S'nin kullandığı 61 HG 885 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur'a (25) çarptı.

Kazada yaralanan Temur, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Ö.S. gözaltına alındı.

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trafik kazası Rize

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