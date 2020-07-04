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Rize'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor

RİZE HABERLERİ  | 04.07.2020 22:02 | Son Güncelleme

Rize'de pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde pikniğe gittikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir vakıfta yatılı olarak okuyan İmam Can Kaya (11), piknik yapmak için gittikleri Tulumpınar köyünde, ormanlık alanda kayboldu.

Bölgedekilerin jandarmaya haber vermesi üzerine köyde arama çalışması başlatıldı.

Bölgedeki çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timinden 26 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden 4 kişi ile AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri katıldı.

Arama çalışmalarına arama kurtarma köpeği "Kır" da eşlik etti.

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