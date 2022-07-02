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Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı

02.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşkın sonucu trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı.

Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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