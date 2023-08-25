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Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

25.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.

Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.

Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.

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