Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güney köyünde, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 DCP 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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