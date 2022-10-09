YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.10.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Güney köyünde, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki 34 DCP 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de konuştu:
İstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardındanİstanbulspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Başkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden olduBaşkentte inşaat için kazılan yoldaki çökme araçların hasar görmesine neden oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize dolar ve altın

Rize Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
12:10
İkindi
15:21
Akşam
17:55
Yatsı
19:14
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Alışılmadık bir patlama için birinden özür dilemeniz gerekebilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.