Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de görevi sırasında çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy'un şehit olmasına yol açan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 23 Eylül Cuma günü aracı arızalan kişiye yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30) kamyonetiyle çarpan U.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle öldürmeye sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı.

Uzman Çavuş Özsoy, görevi sırasında aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede dün sabah şehit olmuştu.



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