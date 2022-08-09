Rize'de yaş çay bahçesinde düşen kadın yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de, yaş çay bahçesinde yuvarlanan kadın bulunduğu yerden 400 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Salarha beldesinin Kömürcüler köyündeki yaş çay bahçesinde hasat yapan Havva Kişmir (57), yamaç arazide yaklaşık 3 metre yuvarlandı.

Bulunduğu yerden kalkamayan Kişmir'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kişmir'i patika yolda sedyeyle yaklaşık 400 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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