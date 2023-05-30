Rize'de yastık içine uyuşturucu sakladığı belirlenen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, otomobildeki bir yastık içine gizlenmiş 113 gram skunk ele geçirildi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan S.G, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.G'nin, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.