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Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 8,46 gram metamfetamin, 32,92 gram bonzai, 1,09 gram esrar ve 8 ecstasy hap ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şüpheli 3 kişiye uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma ile ilgili adli işlem yapılmış, bir şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Rize uyuşturucu operasyonu

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