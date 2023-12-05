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Rize’den Eskişehir’e getirilen kaçak silahlar ve mermiler ele geçirildi

05.12.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de, Rize’den kaçak yollardan temin ettiği silah ve mermileri getirerek satacağı tespit edilen şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 tabanca ile 200 adet mermi ele geçirildi.

Rize’den Eskişehir’e getirilen kaçak silahlar ve mermiler ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şahsın Rize’den kaçak yollardan temin ettiği ruhsatsız silah ve mermileri satmak için Eskişehir’e getireceği tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararlarının ardından Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi’nde şüpheli şahsa ait araç durduruldu. Jandarma arama köpeği ile araçta yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 200 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Rize’den Eskişehir’e getirilen kaçak silahlar ve mermiler ele geçirildi

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