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Rizeli Cansu Karadereli'nin üniversite sevinci kısa sürdü

18.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine antrenörlük eğitimi özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yedek listeden kayıt yaptırabileceği bildirilen Karadereli, aynı gün isim benzerliğinden kaynaklanan hata nedeniyle yanlış bilgilendirildiğini öğrendi

Rizeli Cansu Karadereli'nin üniversite sevinci kısa sürdü

RİZE (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük eğitimi özel yetenek sınavına katılan Rizeli Cansu Karadereli, önce yedek listeden kayıt yaptırabileceğini, ardından da aynı gün isim benzerliği kaynaklı hata sebebiyle yanlış bilgilendirildiğini öğrendi.

18 yaşındaki Karadereli, gazetecilere, 7 yıldır Çaykur Rizespor Kulübü'nde voleybol oynadığını söyledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük eğitimi özel yetenek sınavına girdiğini belirten Karadereli, fakültede görevli bir memurun 12 Eylül Pazartesi günü kendisini arayarak özel yetenek sınavını kazandığını söylediğini ifade etti.

Karadereli, şunları kaydetti:

"Daha sonra dekan yardımcısı beni arayarak sınavı kazandığımı ve kayıt yaptırıp yaptırmayacağımı sordu. Ben de yaptıracağımı söyledim. Gece 22.15'te tekrar beni aradılar. Üniversiteyi kazanmadığımı, benim yerime başka bir kızın kazandığını ve ilk başta o kıza ulaşamadıkları için beni aradıklarını söyledi. Sonra diğer kızın kendilerine döndüğünü ve listeye eklediklerini söylediler. Beni arayan memur kendi evindeki bilgisayarından yapıp bana atıyor. Beni sistemde saat 16.00'da kazandım diye yayınlıyorlar. Ben kazandım olarak da gözüküyorum. Benim gündüz kazandığım listede diğer kızın adı yok. Sonradan eklemiş. Ben kazandım sonuçta, benim kayıt yaptırmam gerekiyor. Benim hakkım doğmuş. Bu olay isim benzerliğinden dolayı oldu. O kızın mağduriyeti giderildi. Benim mağduriyetim ne olacak?"

Cansu Karadereli, bu süreçten dolayı gerekli yasal süreci başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi yetkilileri ise Karadereli'nin özel yetenek sınavı sonuç listesinde, voleybol (kadın) branşında 2. yedek olarak yer aldığını belirtti.

Asıl listede bulunan ve 8 Eylül'de kaydını sildiren öğrenci ile yedek listede 1. sıradaki adayın isimlerinin aynı olmasından dolayı karışıklık yaşandığını ve Karadereli'nin yanlışlıkla kayıt hakkı kazandığına dair bilgilendirildiğini kaydeden yetkililer, hatanın fark edilerek düzeltildiğini ve Karadereli'ye yapılan hatanın açıklandığını ifade etti.

Yetkililer, yapılan hatanın sorumlusu hakkında idari işlem başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini bildirdi.

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