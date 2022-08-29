Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre bugün 16.30'a kadar Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu ve hortum oluşma riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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