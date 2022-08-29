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Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor

29.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin doğusunda kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre bugün 16.30'a kadar Rize'nin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu ve hortum oluşma riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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