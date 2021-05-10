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Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı

10.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin yüksek rakımlı yaylalarına kar yağdı

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RİZE (AA) - Rize'nin yüksek kesimlerindeki yaylalarda, mayısta yağan karın ardından güzel görüntüler oluştu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yer alan yaylalara, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı.

Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı daha yüksek rakımdaki yaylalarda ise 10 santimetreye kadar çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecini yaylalarda geçirenler ile hayvanlarıyla yaylaya çıkan çobanlar, mayıs ayında kar sürprizi yaşadı.

Beyaza bürünen doğada güzel görüntüler oluştu.

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