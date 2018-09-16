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Bursa kaçtı, Rize yakaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı. Bursaspor, Sakho ile öne geçerken, Rizespor bu gole Fernando Boldrin ile cevap verdi.

Bursa kaçtı, Rize yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor'u ağırladı. Maça hızlı giren Bursaspor, yeni golcüsü Diafra Sakho'nun 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 30. dakikasında Sakho bir kez daha sahneye çıkarak topu ağlara gönderdi ancak bu gol VAR kararıyla iptal edildi.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devreye ev sahibi Çaykur Rizespor hızlı başladı. 58. dakikada golü atan Boldrin, Rizespor'a beraberliği getiren isim oldu. Bu sonuçla Bursaspor puanını 4, Rizespor ise 3 yaptı.

ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 1 BURSASPOR

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Jach, Fink, Saadane, Robin Yalçın (Dk.59 Süleyman Koç), Umar, Boldrin (Dk.83 Mustafa Saymak), Samudio (Dk.90 Gladky), Muric
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Aytaç Kara, Lima, Furkan Soyalp (Dk.80 Stancu), Saivet (Dk.55 Badji), Yusuf Erdoğan (Dk.66 Tunay Torun), Sakho

SARI KARTLAR: Dk 28 Ertuğrul Ersoy, Dk.76 Badji (Bursaspor)
GOLLER: Dk.58 Boldrin (Çaykur Rizespor) Dk.16 Sakho (Bursaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Rizespor-Bursaspor Diafra Sakho Fernando Boldrin

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