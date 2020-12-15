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Rizespor 15 dakikada turu yakaladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 15.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor, ilk 15 dakika içinde bulduğu gollerle Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Rizespor 15 dakikada turu yakaladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'u 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

  1. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Kemal Rüzgar düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

  2. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yumrukları ile uzaklaştırmak istediği topu, penaltı noktası üzerinde Samudio kafa ile filelere gönderdi: 2-0

  3. dakikada Yasin Pehlivan'ın sol taraftan ceza yayı üzerine pasında, Tunay Torun'un yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile plase vuruşunda meşin yuvarlak doksan diye tabir edilen yerden filelere gitti: 3-0

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Çaykur Rizespor, kupada son 16 turuna yükseldi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut (Dk.46 Murat Sağlam), Talbi (Dk.57 Emirhan Topçu), Selim Ay, Alberk Koç, Jovançiç, Yasin Pehlivan (Dk.77 Donsah), Tunay Torun (Dk.77 Michalak), Mithat Pala, Samudio, Kemal Rüzgar
Eskişehir: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk.46 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu (Dk.83 Doğukan Ünal), Alimi, Tolga Yakut (Dk.46 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik (Dk.12 Kaan Gül), Sholaja (Dk.77 Talha Erdoğan)

Goller: Dk.5 Kemal Rüzgar, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.27 Kaan Gül, Dk. 32 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

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