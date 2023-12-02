Rizespor, Başakşehir karşısında galibiyete 90+2'de uzandı! 5 gollü maçta Olawoyin son sözü söyledi

Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Rizespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Dal Varesanovic ile 12 ve 90+2. dakikalarda Ibrahim Olawoyin kaydetti. Başakşehir'in sayıları ise 6. dakikada Krzystof Piatek ve 45+2. dakikada Jerome Opoku'dan geldi.

Bu skorun ardından yenilmezlik serisi 3 maça çıkan Rizespor, 21 puanla 7. sırada yer aldı. Son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Başakşehir, 12 puanla 17. basamakta yer buldu.

Rizespor, gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Hatayspor'u ağırlayacak.





