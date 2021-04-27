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Rizespor, Beşiktaş maçına ekstra prim verecek mi? Başkan açıkladı

27.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş maçı için oyuncularına ekstra prim vermeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Rizespor, Beşiktaş maçına ekstra prim verecek mi? Başkan açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en önemli dönemeçlerinden biri olarak gördüğü karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, ortaya atılan iddialar ile ilgili “Prim söylentileri doğru değil" dedi.

"HENÜZ KENDİMİZİ GARANTİYE ALMADIK"

Beyaz TV’ye açıklamalarda bulunan Kartal, mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen’in iyi bir maç yönetmesini istedi. Süper Lig'de kalma konusunda kendilerini henüz garantiye alamadıklarını belirten Kartal, "Biz de kazanmak zorundayız. Gençlerbirliği maçına eksik kadro ile çıkmadık. Her şey söylenecek ama biz doğru olanı yapıp söylenilenleri sallamayacağız” diye konuştu.

"BÜLENT UYGUN'A GÜVENİYORUM"

Karşılaşma öncesi çok konuşulan teknik direktörlerine de değinen Hasan Kartal, şöyle konuştu: “Bülent Uygun'un Fenerbahçeli olması maçı etkilemez. Bülent hocaya güveniyorum, eğer yanlış bir şey görsem müdahale ederim zaten.”

"BEŞİKTAŞ'A YENİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Beşiktaş'a yenilmeyeceklerini düşündüğünü söyleyerek “Beşiktaş maçından en az beraberlik bekliyorum. Beşiktaş'a yenileceğimizi düşünmüyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Yukarıya da heyecan gelsin, orada da mücadele olsun” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Başkanın BJK maçı için futbolcularına prim vaadi zaten uygun olmazdı. Takımın ne düşme, ne de Avrupa kupalarına katılma iddiası var. Çıkın adam gibi topunuzu oynayın. Böyle söylentiler BJK taraftarlarını Rizespor'un karşısına almaktan öteye gitmez. Yıllar önce son haftalarda Rizespora yenilip, Bursaspor'u kendi sahasında yenerek Rizespor'u kümede tutan Beşiktaş'ın o sezondan bu yana Bursaspor taraftarları ile kavgalı olduğunu da bizler iyi biliyoruz. Bu nedenle Rizespor alarak bizim hasımhane bir davranış içerisine girmemiz, ortamı germekten başka işe yaramaz. Biz topumuz oynayalım yeter
TABİ YENİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNMEZSİNİZ HAKEMLER BJK KARŞISINDA.4 HAFTADIR VERİLEN HAKEMLER BJK ÇELMELİYOR. SENİN PRİM VERMENE GEREK YOK ZATEN VEREN EL VERMİŞTİR ÇOKTAN.HER TAKIM BJK GELİNCE KENDİNİ PARÇALIYOR.GEÇEN HAFTA KASIMPAŞAYI GÖRDÜK.ERMEN TOROĞLUNUN DEDİĞİ GİBİ KÜME DÜŞMEMEK İÇİN TAKIMIN ÇIRPINMASI LAZIM AMA YOKKKK.FB KIYAK YAPMAK LAZIM.KASIMPAŞANIN KARŞISINDA BJK OLSAYDI BİR SEYRETSEYDİNİZ. YARIN AKŞAMDA RİZE KENDİNİ PARÇALAYACAKTIR.NEDE OLSA BJK OYNUYOR.HALNU Kİ RİZE KÜME DÜŞME ÇERÇEVESİNDE BİLE DEĞİL.YENİLSE DAHİ DÜŞMEZ HATTA PEŞPEŞE 3 KERE YENİLSE YİNE DÜŞMEZ. AMA BU TELAŞLARINI ANLAMAK?
hadi inşallah

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