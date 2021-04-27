Rizespor, Beşiktaş maçına ekstra prim verecek mi? Başkan açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en önemli dönemeçlerinden biri olarak gördüğü karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, ortaya atılan iddialar ile ilgili “Prim söylentileri doğru değil" dedi.

"HENÜZ KENDİMİZİ GARANTİYE ALMADIK"

Beyaz TV’ye açıklamalarda bulunan Kartal, mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen’in iyi bir maç yönetmesini istedi. Süper Lig'de kalma konusunda kendilerini henüz garantiye alamadıklarını belirten Kartal, "Biz de kazanmak zorundayız. Gençlerbirliği maçına eksik kadro ile çıkmadık. Her şey söylenecek ama biz doğru olanı yapıp söylenilenleri sallamayacağız” diye konuştu.

"BÜLENT UYGUN'A GÜVENİYORUM"

Karşılaşma öncesi çok konuşulan teknik direktörlerine de değinen Hasan Kartal, şöyle konuştu: “Bülent Uygun'un Fenerbahçeli olması maçı etkilemez. Bülent hocaya güveniyorum, eğer yanlış bir şey görsem müdahale ederim zaten.”

"BEŞİKTAŞ'A YENİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Beşiktaş'a yenilmeyeceklerini düşündüğünü söyleyerek “Beşiktaş maçından en az beraberlik bekliyorum. Beşiktaş'a yenileceğimizi düşünmüyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Yukarıya da heyecan gelsin, orada da mücadele olsun” dedi.

