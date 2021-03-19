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Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası olay tweet!

19.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Kayserispor galibiyetiyle ayağa kalkan Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada şok bir kayıp yaşadı. Sahadan 4-3 mağlup ayrılan Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok ciddi bir yara aldı. Luyindama ve Marcao'nun yenilen gollerde yaptığı kritik hatalar ise maça damga vurdu.

Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası olay tweet!

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarmıştı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Galatasaray, evinde darmadağın oldu. Derbi haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Fatih Terim'in ekibi, şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u yenen Karadeniz ekibi, Galatasaray engelini de aştı ve 2'de 2 yaptı.

MAÇ SONU TWEET'İ OLAY OLDU

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçın ardından Twitter adreslerinden atılan tweet sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde beğeni rekoru kıran tweet çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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