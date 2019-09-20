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Rizespor'dan Vedat Muriç bombası! Yüzde 15 pay alınacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Avrupa takımlarının gözdesi haline gelirken oyuncunun bir sonraki satışından Rizespor'un yüzde 15 pay alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Veda Muriç, sarı lacivertli takımda ve Kosova'da uluslararası seviyede gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girdi.

Vedat için Tottenham ve Manchester United kulüpleri maçlara scout gönderirken oyuncuyla ilgili taramalar devam ediyor. Muriqi konusunda en çok merak edilen ise olası bir satıştaki pay durumu...

DHA'ya konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriç Fenerbahçe Hasan Kartal Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vedat 200milyonmuş .Kendilerini şişirmekte üstüne yok.Tasdikli şikeciler
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