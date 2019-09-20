Rizespor'dan Vedat Muriç bombası! Yüzde 15 pay alınacak

Fenerbahçe'nin golcüsü Veda Muriç, sarı lacivertli takımda ve Kosova'da uluslararası seviyede gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girdi.

Vedat için Tottenham ve Manchester United kulüpleri maçlara scout gönderirken oyuncuyla ilgili taramalar devam ediyor. Muriqi konusunda en çok merak edilen ise olası bir satıştaki pay durumu...

DHA'ya konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması" açıklamasını yaptı.

