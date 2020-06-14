Rizespor, Muslera'nın sakatlığına sessiz kalmadı! İşte o paylaşım...

Galatasaray'da Fernando Muslera, Skoda'nın karşı karşıya pozisyonunu çıkardıktan sonra yaşanan çarpışma sonrası yerden kalkamadı. Skoda'nın pozisyon içerisinde sol dizi, Muslera'nın sağ ayak bileğine doğru geldi ve 14. dakikada yerde kalan Uruguaylı kaleci için sağlık görevlileri sahaya girdi.
Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi ve ayağı alçıya alındı.
Çaykur Rizespor: "Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"
Fenerbahçe: Geçmiş olsun Fernando Muslera, en kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz.
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