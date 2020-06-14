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Rizespor, Muslera'nın sakatlığına sessiz kalmadı! İşte o paylaşım...

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.06.2020 22:16 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Fenerbahçe ve Rizespor bu konuya sessiz kalmayarak bir mesaj yayımladı.

Rizespor, Muslera'nın sakatlığına sessiz kalmadı! İşte o paylaşım...

Galatasaray'da Fernando Muslera, Skoda'nın karşı karşıya pozisyonunu çıkardıktan sonra yaşanan çarpışma sonrası yerden kalkamadı. Skoda'nın pozisyon içerisinde sol dizi, Muslera'nın sağ ayak bileğine doğru geldi ve 14. dakikada yerde kalan Uruguaylı kaleci için sağlık görevlileri sahaya girdi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi ve ayağı alçıya alındı.

RİZESPOR VE FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çaykur Rizespor: "Hiçbir olgu, insan sağlığından önemli değildir. Kaval kemiğinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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Fenerbahçe: Geçmiş olsun Fernando Muslera, en kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz.

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