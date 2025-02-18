SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan açıklama! "Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti"

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan açıklama! "Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.02.2025 00:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçıyla ilgili, "Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti" dedi.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan açıklama! "Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçıyla ilgili, "Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 24. Haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında Galatasaray’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından yaptığı basın toplantısında karşılaşmanın büyük bir periyodunun istedikleri gibi olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçı periyot periyot değerlendirirsek bizim için 60 ve 80 dakikaları arası hariç birçok bölüm istediğimiz gibi gitti.

Oynanan oyuna baktığınız zaman özellikle ilk yarı içeri önde girmemiz gerekiyordu. Galatasaray’a pozisyon vermedik ve skor yakalayacak pozisyonlar bulduk ama ilk yarı berabere bitti. İkinci yarı erken bir gol yedik ama karşılığını verdik. Bahsettiğim o kötü periyot 60 ve 80 dakikalar arası maalesef Galatasaray baskısını önleyemedik.

Ayağımıza geçen toplarla bizim de onları geriye koşturarak topa sahip olmamız gerekirken burada çok çabuk pas hataları yaptık. Bir şekilde baskı yedik ve bunun sonucunda tam bunu atlatırken bir korner ile Galatasaray 2. golü buldu. Ondan sonra kalan sürede 2 girişimiz oldu fakat beraberliği yakalayamadık. Genel baktığım zaman oyuna özellikle ilk yarı son derece iyi bir Rizespor vardı. İkinci yarıda 60 dakikaya kadar başa baş oynayan bir takımdık.

Ondan sonraki bir 20 dakikada memnun değilim. Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor takımı kaybetmemesi gereken bir maçı daha kaybetti. Bir şekilde biz golü bulamıyoruz ama duran top ta karambol bir şekilde top geliyor ve maçı kaybediyoruz. Bu aslında bizi üzen nokta oluyor. Çünkü çok üstün bir rakip oyunu ve bizim sahada hiçbir şey yapmayan bir görüntümüz olduğu zaman kabullenmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde mücadele edip elimize fırsatları geçip değerlendiremeyip tersten rakibe teslim olduğunuz zaman gerçekten insanı yoruyor. Ben oyuncularımı bir periyot dışında kutluyorum. İstediklerimi yaptılar Galatasaray’ı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme!Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Kar yeniden İstanbul'a geliyor uzman isim uyardı: 'Okulların Cuma günü tatil olmasında fayda var'

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Fast food devi konkordato ilan etmişti! Binlerce işçi SMS ile işten çıkarıldı!

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Osimhen'in golleriyle kazanan Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Hakem golü attı, iptal etti! TFF 1. Lig'de inanılmaz olay

Hakem golü attı, iptal etti! TFF 1. Lig'de inanılmaz olay

Kaybeden Ancelotti olacak! Ezeli rakibin eski hocası Arda Güler'i istiyor

Kaybeden Ancelotti olacak! Ezeli rakibin eski hocası Arda Güler'i istiyor

Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.